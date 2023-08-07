Легендарний Філ Айві виграв черговий 1 000 000 доларів у турнірі Triton Poker

Хайролерська серія Triton Poker відкриває друге дихання для представників старої школи покеру. Тут регулярно показують високі результати такі легенди як Патрік Антоніус та Філ Айві.

Легендарний Філ Айві завоював черговий трофей у своїй кар'єрі. Кількість його титулів у покері не злічити, але перемога на серії Triton Poker – це завжди досягнення. У хайролерських турнірах збираються найсильніші гравці сучасності. 47-річний американець не загубився у такій компанії та підтвердив свій високий рівень.

Цікаво Американець став найбагатшим покеристом у світі: скільки виграв Брін Кенні

За мірками серії Triton Poker турнір $60,000 NLH Turbo зібрав не так багато входів – 61. Проте цього вистачило, щоб забронювати суму понад 1 000 000 доларів для переможця. У подіях формату турбо найголовніше – це вигравати олл-іни. У цьому компоненті не було рівних саме Філові Айві.

За фінальний стіл легендарний американець сідав із найбільшим стеком. Айві виграв абсолютно всі олл-іни, тому шансів у суперників просто не було. Навіть в останній роздачі з рукою Q7 він переграв АК Керрі Каца, отримавши тріпс дам на флопі.

Це був третій фінальний стіл для Філа Айві на серії Triton Poker у Лондоні. Перемога у турнірі $60,000 NLH Turbo принесла йому 1 007 000 доларів, а за тиждень легендарний американець виграв понад 1 800 000 доларів.