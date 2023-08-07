Легендарный Фил Айви выиграл очередной 1 000 000 долларов в турнире Triton Poker

Хайроллерская серия Triton Poker открывает второе дыхание для игроков старой школы покера. Здесь регулярно показывают хорошие результаты такие легенды, как Патрик Антониус и Фил Айви.

Легендарный Фил Айви выиграл очередной трофей в своей карьере. Количество его титулов в покере не счесть, но победа на серии Triton Poker – это всегда достижение. В хайроллерских турнирах собираются сильнейшие игроки современности. 47-летний американец выдержал конкуренцию, подтвердив свой высокий уровень.

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По меркам серии Triton Poker, турнир $60,000 NLH Turbo собрал не так много входов – 61. Однако этого хватило, чтобы забронировать более 1 000 000 долларов для победителя. В событиях формата турбо самое главное – это выигрывать олл-ины. В этом компоненте не было равных именно Филу Айви.

За финальный стол легендарный американец садился с самым большим стеком. Айви выиграл абсолютно все олл-ины, потому шансов у соперников просто не оставалось. В последней раздаче с рукой Q7 он переиграл АК Керри Каца, получив трипс дам на флопе.

Это был третий финальный стол для Фила Айви на серии Triton Poker в Лондоне. Победа в турнире $60,000 NLH Turbo принесла ему 1 007 000 долларов, а всего за неделю легендарный американец выиграл более 1 800 000 долларов.