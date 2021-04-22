Легенда покеру відкрив секрети гри голлівудським селебретіс

Власник 15 браслетів WSOP Філ Хельмут отримав класну нагоду хайпанути в соцмережах. В гості до ветерана покеру напросились зірки реаліті-шоу "Сімейство Кардаш’ян" – Філ залюбки поділився своїм досвідом і світлинами процесу.

Хлої Кардаш’ян – третя донька із знаменитої родини, та Скот Дісік – ще один персонаж "Сімейства", вочевидь, прийшли познайомитись із азами покеру. Грали із відкритими картами і на умовні фішки. Однак, ймовірно, Хельмут згодом планує долучити селебретіс до повноцінних баталій. Філ уже організовував турніри за участю зірок Голлівуду і збирав кошти на благодійність.

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Урок покеру від Філа Хельмута. Фото / Twitter

Що стосується найближчих планів, Філу Хельмуту також є чим зайнятись. Уже 5 травня "Poker Brat" вдруге "схрестить карти" із Даніелем Негреану в рамках хедз-ап битви легенд. Першу зустріч, хто забув, виграв саме Хельмут.