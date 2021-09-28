Легенда покеру спустив 300 000 доларів за кілька хвилин

В останні роки Даніель Негреану все частіше стає об’єктом насмішок в покерній тусовці. Канадець знову "хайпанув" на турнірі хайролерів, де буквально викинув у смітник кругленьку суму.

Організатори турніру Super High Roller Bowl за 300 000 доларів зробили усе, аби зіркові покеристи якнайдовше залишались у грі. На старті учасники отримали по 300 тисяч фішок, іншими словами по 300 великих блайндів.

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Величезний стек і помірна структура блайндів, утім, не зупинили Негреану на шляху до блискавичного фіаско. Зірковий канадець, який в живих турнірах виграв 43,7 мільйона доларів, прилаштував свій стек вже на першому рівні блайндів. Легковажністю канадця скористався один із визнаних майстрів високих лімітів Майкл Адамо.

Негреану відкрився з баттона на 2 500 фішок із А-К різномастими, австралієць підтримав на великому блайнді із 8-6 офст’ют і упіймав стріт на флопі – 5-7-9. До появи тьорна опоненти дошку прочекали, а от четверта карта додала екшену в роздачу. Негреану зібрав пару тузів і вже не збирався відступати.



Майк Адамо / ua.tribuna.com

Майкл знову оголосив чек, Даніель поставив 3,5 К і отримав величезний рі-рейз. Австралієць відвантажив 36 000 у банк, в якому було менше 10 000 фішок. Негреану знову натиснув на кол і купив, як здавлось, бланковий рівер – ще одну п’ятірку.

Як би не так, Майкл Адамо вирішив добрати по-максимуму і оголосив ол-ін у 215 великих блайндів! Канадець довго думав і, зрештою, відважився на божевільну відповідь. Ось так, ще на першому рівні блайндів, Негреану попрощався із 300 000 доларів, подарувавши величезний стек одному із найбільш небезпечних гравців сучасності.