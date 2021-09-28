Легенда покера спустил 300 000 долларов за несколько минут

В последние годы Даниэль Негреану все чаще становится объектом насмешек в покерной тусовке. Канадец снова "хайпанул" на турнире хайроллеров, где буквально выбросил в помойку кругленькую сумму.

Организаторы турнира Super High Roller Bowl за 300 000 долларов сделали все, чтобы звездные покеристы как можно дольше оставались в игре. На старте участники получили по 300 тысяч фишек, иными словами по 300 больших блайндов.

Читайте также: 2 мультичемпиона и более 3 миллионов гривен призовых: первые итога Кубка Украины

Огромный стек и умеренная структура блайндов, впрочем, не остановили Негреану на пути к молниеносному фиаско. Звездный канадец, который в живых турнирах выиграл 43,7 миллиона долларов, пристроил свой стек уже на первом уровне блайндов. Легкомыслием канадца воспользовался один из признанных мастеров высоких лимитов Майкл Аддамо.

Негреану открылся с баттона на 2 500 фишек с А-К разномастными, австралиец коллировал на большом блайнде с 8-6 офстъют и поймал стрит на флопе – 5-7-9. До появления терна оппоненты прочекали, а вот четвертая карта добавила экшена в раздачу. Негреану собрал пару тузов и уже не собирался отступать.



Майк Адамо / ua.tribuna.com

Майкл снова объявил чек, Даниэль поставил 3,5k и получил огромный ре-рейз. Австралиец отгрузил 36 000 в банк, в котором было менее 10 000 фишек. Негреану снова нажал на колл и купил, как казалось, бланковый ривер – еще одну пятерку.

Как бы не так, Майкл Аддамо решил добрать по-максимуму и объявил олл-ин в 215 больших блайндов! Канадец долго думал и, в конце концов, отважился на безумный ответ. Вот так, еще на первом уровне блайндов, Негреану попрощался с 300 000 долларов, подарив огромный стек одному из самых опасных игроков современности.