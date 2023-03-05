У Лас-Вегасі відбулася церемонія "покерного Оскара": хто отримав статуетки Global Poker Awards

Global Poker Awards – це щорічна премія, де відзначають за заслуги в індустрії покеру. Статуетки отримують найкращі гравці, творці покерного контенту та найяскравіші представники галузі.

Щорічна церемонія нагородження, яку називають "покерним Оскаром", відбулася у студії PokerGO вчетверте у своїй історії. Статуетки вручали у 27 різних номінаціях.

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У більшості випадків переможців обирали вболівальники, але долю окремих статуеток вирішували самі гравці. Так, Стівена Чідвіка визнали найважчим опонентом, ще одну нагороду британець отримав як найкращий гравець року PGT.

Номінація "Найсильніший опонент" / Фото pgt.com

46-річний Філ Айві оформив "камбек року". В американця у цьому році були 3 яскраві перемоги у хайролерських турнірах, де він отримав понад 2 000 000 доларів призових.

Даніель Кейтс отримав нагороду за найкращий виступ за фінальним столом, коли виграв турнір WSOP із бай-іном 50 000 доларів. Найкраще фото – це знімок Хейлі Хохстетлера, який спіймав емоції Метта Гланца, коли той на WSOP витягнув баунті у розмірі 1 000 000 доларів.

Номінація "Найкраще фото" / pgt.com

У 4 номінаціях, де переможців обирали народним голосуванням, Ітан Яу став персоною року, найкращим трофеєм обрали браслет WSOP, найкращий стрими – у Hustler Casino, а роздача року – розіграш J4 Роббі Лью проти Гаррета Адельштайна.

Список усіх переможців Global Poker Awards-2022 доступний на сайті PGT.