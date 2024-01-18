Крістен Фоксен перемогла власного чоловіка та Негреану на PokerGO Tour 2024

Крістен Фоксен здобула свій другий титул на PokerGO Tour 2024, здолавши у хедз-апі Даніеля Негреану у головному матчі турніру PGT Kickoff Event №5: 10 100 доларів No-Limit Hold'em.

Вночі 17 січня завершився 5-ий турнір цієї серії за 10 100 доларів, у якому Даніель Негреану опинився за крок від своєї 2-ї перемоги у 2024 році.

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Ще одна перемога Крістен Фоксен

Крістен Фоксен здобула свій другий титул на PokerGO Tour 2024, перемігши Даніеля Негреану у головному матчі турніру PGT Kickoff Event №5: 10 100 доларів No-Limit Hold'em. За перше місце вона виграла трофей та 165,000 доларів.



Таблиця фіналістів PGT Kickoff Event / pgt.com

Переграла власного чоловіка

У фіналі шестеро гравців повернулися за стіл, щоб змагатися за титул. Першим вибув Масаші Оя, який отримав 30 000 доларів за шосте місце. Пізніше вибув Алекс Фоксен, який заробив 40 000 доларів за п'яте місце. Він пішов олл-ін з тузами, але його дружина Крістен відкрила дами та зловила сет на флопі.

Це був останній турнір першої серії PokerGO Tour 2024, яка проходила у казино ARIA Resort & Casino у Лас-Вегасі. На старті було 50 гравців, які заплатили 10 100 доларів за участь. До призових місць потрапили вісім гравців, які розділили між собою 500 000 доларів.

Фінальна роздача між Даніелем Негреану та Крістен Фоксен: дивіться відео

Крістен Фоксен піднялася на друге місце в таблиці лідерів PGT 2024

Крістен Фоксен стала другою жінкою, яка виграла титул на PokerGO Tour 2024, після Каті Ліндсей. Вона також піднялася на друге місце в загальному заліку туру, маючи 429 очки. Перше місце тримає Девід Коулмен з 590 очками, на третьому Ділан Вайсман з 265 очками.

Наступна серія PokerGO Tour 2024 буде PokerGO Cup, яка почнеться наступного тижня. На програмі вісім турнірів з внесками від 5 100 доларів до 25 200 доларів у казино ARIA.