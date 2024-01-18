Кристен Фоксен победила своего мужа и Негреана на PokerGO Tour 2024

Кристен Фоксен получила свой второй титул на PokerGO Tour 2024, одолев в хедз-апе Даниэля Негреану в главном матче турнира PGT Kickoff Event №5: 10 100 долларов No-Limit Hold'em.

Ночью 17 января завершился 5-й турнир этой серии за 10 100 долларов, в котором Даниэль Негреану оказался в шаге от своей 2-й победы в 2024 году.

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Еще одна победа Кристен Фоксен

Кристен Фоксен получила второй титул на PokerGO Tour 2024, победив Даниэля Негреану в главном матче турнира PGT Kickoff Event №5: 10 100 долларов No-Limit Hold'em. За первое место она выиграла трофей и 165 000 долларов.



Таблица финалистов PGT Kickoff Event/pgt.com

Переиграла собственного мужчину

В финале шесть игроков вернулись за стол, чтобы соревноваться за титул. Первым выбыл Масаши Оя, получивший 30 000 долларов за шестое место. Позже выбыл Алекс Фоксен, заработавший 40 000 долларов за пятое место. Он ушел олл-ин с тузами, но его жена Кристен открыла дамы и поймала сет на флопе.

Это был последний турнир первой серии PokerGO Tour 2024, проходившей в казино ARIA Resort & Casino в Лас-Вегасе. На старте было 50 игроков, заплативших 10 100 долларов за участие. В призовые места попали восемь игроков, разделивших между собой 500 000 долларов.

Финальная раздача между Даниэлем Негреаном и Кристен Фоксен: смотрите видео

Кристен Фоксен поднялась на второе место в таблице лидеров PGT 2024

Кристен Фоксен стала второй женщиной, выигравшей титул на PokerGO Tour 2024, после Кати Линдсей. Она также поднялась на второе место в общем зачете тура, имея 429 очков. Первое место держит Дэвид Коулмэн с 590 очками, на третьем Дилан Вайсман с 265 очками.

Следующая серия PokerGO Tour 2024 будет PokerGO Cup, которая начнется на следующей неделе. В программе восемь турниров с вкладами от 5 100 долларов до 25 200 долларов в казино ARIA.