Кріса Брюера прорвало: "багатостраждальний" покерист виграв понад 1 300 000 євро за тиждень
Джерело:PokerNews
Американець нарешті позбавився статусу "найнещасливішого покериста" планети. За кілька днів Кріс Брюер виграв одразу два титули на етапі Європейського туру покеру у Парижі.
Останній тиждень на EPT у Парижі виявився особливо вдалим для американського хайролера Кріса Брюера. Спершу він оформив перемогу у турнірі за 25 000 євро, поклавши до кишені 357 180 євро.
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Минуло кілька днів серії у Парижі як Брюер знову став чемпіоном в іншому хайролерському турнірі за 50 000 євро. Разом із трофеєм він отримав рекордні 959 520 євро призових. Ця перемога стала найбільшою у кар'єрі американця.
Кріс Брюер / Фото PokerNews
Таким чином тотальне невезіння Кріса Брюера у покері скінчилося. Американець не вигравав турнірів із травня 2022 року. Особливо не складалося у хайролерських подіях, де він часто вилітав на стадії баблу.
- у 2021 році вилетів у 6 з 8 подій з бай-інами від 100 000 доларів на баблі та пребаблі;
- у 2022 році вилетів на баблі турніру Coin Rivet Invitational за 200 000 доларів;
- у 2023 році вилетів на пребаблі у турнірі PCA Super High Roller 250 000 доларів.