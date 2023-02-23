Криса Брюэра прорвало: "самый невезучий" покерист мира выиграл более 1 300 000 евро за неделю

Американский покерист наконец-то избавился от статуса самого невезучего игрока в мире. За пару дней Крис Брюэр завоевал сразу два трофея на этапе Европейского покерного тура в Париже.

Последняя неделя на EPT в Париже оказалась очень удачной для американского хайроллера Криса Брюэра. Сначала он оформил победу в турнире за 25 000 евро, получив вместе с трофеем 357 180 евро.

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Прошло всего несколько дней и Брюэр снова стал чемпионом. Ещё один хайроллерский ивент за 50 000 евро принёс ему рекордные 959 520 евро призовых. Эта победа стала крупнейшей в карьере американца.

Крис Брюэр / Фото PokerNews

Тотальное невезение Криса в покере закончилось. Американец не выигрывал турниры с мая 2022 года. Особенно ему не складывалось в хайроллерских событиях, где Брюэра часто вылетал на стадии баббла.