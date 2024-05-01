Бот ледь не "побрив" покеристів на мільйони доларів: гучний скандал у престижному турнірі

Використання ботів – серйозна проблема у сучасному онлайн-покері. Впоратися із цим видом шахрайства часто непросто навіть провідним майданчикам.

Цього тижня у популярному румі ACR Poker триває престижний турнір The Venom із бай-іном 2 650 доларів та вражаючим гарантованим призовим фондом у 12,5 мільйона. Змагання зібрали понад 5 тисяч входів, утім, ймовірно, не усі вони були зроблені живими людьми. Упродовж турніру в соцмережах розгорівся гучний скандал.

До теми Дубль 6: поки без титулу, але з 4,6 мільйона у кишені

Другий за величиною стек на Venom – це бот. Я повідомив про нього ACR понад місяць тому, зокрема, безпосередньо керівника служби безпеки. Також вказав про інших 50 ботів, більшість з яких досі активні,

– йдеться у повідомленні спільноти MTT Database Review.

На ту мить другим стеком володів гравець із ніком Withia і саме про нього йшлося в повідомленні. Організатори заблокували акаунт для перевірки, але гру він продовжив. У підсумку Withia дістався призової зони, заробивши майже 10 тисяч доларів, хоча теоретично міг замахнутися і на мільйони, що дістануться переможцю. Хай там як, перевірка акаунту все ще триває, тож, якщо він таки виявиться ботом, призових його творцю не бачити.

Що ж до турніру, то там уже визначилися фіналісти. Серед них опинився і легендарний Кріс Манімейкер. Нагадаємо, саме після його перемоги на WSOP Main Event у 2003 році розпочався справжній покерний бум у світі. За фіналкою у Кріса шостий стек. Переможець Venom отримає 1,8 мільйона доларів.

Єрмольчева провокує хейтерів

Зіркова українська покеристка Ольга Єрмольчева опублікувала звабливе фото в Instagram, намагаючись, вочевидь, підколоти своїх хейтерів. Раніше її критикували за відвертий образ на обкладинці журналу The Rounder.