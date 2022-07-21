Світова серія покеру непогано склалася для Марії Хо, але її головний виграш був пов'язаний не з конкретним турніром, а з результатами інших гравців. Відома покериска та телеведуча вирішила взяти участь у фентезі-лізі WSOP. Для цього потрібно було зібрати команду та заплатити грошовий внесок у розмірі 25 000 доларів.

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Загалом зібралося 14 команд. Їм надавалося по 200 доларів на вибір восьми гравців залежно від їхньої очікуваної цінності. Найдорожчими у фентезі-лізі були багаторічні кандидати на звання "Гравець року" WSOP Шон Діб та Даніель Негреану. Що далі проходив гравець у турнірі, то більше очок він приносив команді. Виграш браслета оцінювався в 50 очок, потрапляння у гроші – в одне. Призовий фонд фентезі-ліги – 350 000 доларів.

Марія Хо обрала собі в команду торішнього чемпіона WSOP Main Event Корая Альдеміра, Марка Джонсона, Жоао Вієйру, Крейга Чейта, Феліпе Рамоса, Джима Коллопі, Джона Хеннігана та саму себе. У сумі гравці принесли їй 1 140 очок. Найрезультативнішими в команді стали Корай Альдемір – 358 очок та Марко Джонсон – 233 очки.

Друге місце із результатом 973 очка посів ще один зірковий покерист Даніель Негреану. Додаткові 200 000 доларів йому точно не завадять, зважаючи на те, що серію він завершив "у мінус". У команді Негреану основну роль відіграли Джош Ар'є, Даріо Саммартіно та Чіно Рім. У сумі тріо набрало 837 балів.

Команда No Gamble No Future, до якої входили Джефф Платт та Брент Хенкс, посіла 3 місце та отримала останні 50 000 доларів із загального призового фонду. Інші 11 команд просто витратили по 25 000 доларів кожна.