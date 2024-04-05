Чемпіон України з покеру розбагатів на понад 800 тисяч перед поїздкою у Монте-Карло

Популярний український стрімер Костянтин Kostya Jock Гольський знову добився помітного успіху за покерним столом. Цього разу, щоправда, віртуальним.

Нагадаємо, зовсім нещодавно у Львові фінішував перший у 2024 році етап чемпіонату України з покеру. Один з турнірів вдалося виграти саме Kostya Jock.

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Гольський тріумфував у змаганнях Mystery Bounty, залишивши позаду з-поміж інших двох членів збірної України – Олексія Натоптаного і Романа Юрківа. Костя заробив у тих змаганнях понад пів мільйона гривень. Втім, основною спеціалізацією Гольського все ще залишається гра в онлайні, що він і довів у престижному турнірі на GG Poker.

Bounty Hunter з вхідним квитком за 525 доларів зібрав більше тисячі входів. Українцеві посеред цієї чималої компанії вдалося фінішувати на п’ятій сходинці, заробивши 21 427 баксів (понад 800 тисяч гривень). Упродовж змагань Костя нокаутував 17 суперників. В останній же своїй роздачі на дошці 5-6-J-Q-4 Kostya Jock пішов ол-ін по тьорну з K-J, але опонент з ніком Cardrunner показав пару тузів.

Курс на Європу

До слова, після перемоги на чемпіонаті України Костянтин заявив про плани виступити на етапі Європейського покерного туру (EPT) у Монте-Карло, що стартує 24 квітня. Головна подія з бай-іном 5 300 євро розпочнеться 28 квітня, а загалом зіграють 7 турнірів.