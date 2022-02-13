Космічне досягнення: в онлайн-покері поховали світовий рекорд

Бізнесмен Тоні Джі не довго спочивав на лаврах нового рекордсмена за розміром банку, який коли-небудь розігрували в онлайн-покері. Харизматичний литовець одразу в чотири рази перевершив попереднє досягнення, вигравши направду вражаючу суму.

В середні січня Тоні Джі став співавтором нового світового рекорду. В одному із крипто-румів литовець на пару із Леоном Цукерником поділили банк у 1 820 663 доларів.

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Новий рекорд, що не дивно, також відбувся у кеш-грі в Омаху і до нього знову долучився Тоні Джі. Крипто-мільйонери мірялись своїми стеками на космічних лімітах 5 000/10 000 доларів, а на таких блайндах новий рекорд був лише питанням часу. Товстосуми двічі били світовий рекорд, розігравши банки у понад 4 мільйони доларів, зрештою і нове досягнення не змусило на себе довго чекати.



Тоні Джі / фото Poker Central

Тоні Джі і його опонент із ніком "HannibalGetya" добре влучили у флоп Q-A-10 і акумулювали у банку майже мільйон доларів. На терні вийшла 8-ка і "HannibalGetya" оголосив ставку "пот", на що Тоні Джі відповів ол-іном. Натсовий стріт литовця, який озброївся королем і валетом, таки встояв. А от його опонент із двома старшими парами тузи/дами і натсовим флеш-дро не доїхав.



Рекордний банк в онлайн-покері / фото Pokeroff

У підсумку, на бокс одіозного бізнесмена відправились 7 750 000 доларів, що є новим світовим рекордом за розміром банку, який коли-небудь розігрували в онлайн-покері. Таким вражаючим цифрам, вочевидь, посприяв різновид гри, мова про чотири-карточну Омаху. А от у Холдемі рекорд є куди скромнішим – близько півтора мільйона доларів.