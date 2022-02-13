Космическое достижение: в онлайн-покере похоронили мировой рекорд

Бизнесмен Тони Джи не долго отдыхал на лаврах нового рекордсмена по размеру банка, когда-либо разыгрываемого в онлайн-покере. Харизматичный литовец сразу в четыре раза превзошел предыдущее достижение, выиграв действительно впечатляющую сумму.

В средине января Тони Джи стал соавтором нового мирового рекорда. В одном из крипторумов литовец на пару с Леоном Цукерником поделили банк в 1 820 663 долларов.

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Новый рекорд, что не удивительно, также состоялся в кэш-игре в Омаху, и его снова установил Тони Джи. Крипто-миллионеры мерились своими стеками на космических лимитах 5 000/10 000 долларов, а на таких блайндах новый рекорд был только вопросом времени. Толстосумы дважды били мировой рекорд, разыграв банки в более чем 4 миллиона долларов, в конце концов, и новое достижение не заставило себя долго ждать.



Тони Джи / фото Poker Central

Тони Джи и его оппонент с ником "HannibalGetya" хорошо попали во флоп Q-A-10 и аккумулировали в банке почти миллион долларов. На терне вышла 8-ка и "HannibalGetya" объявил ставку "пот", на что Тони Джи ответил ол-ином. Натсовый стрит литовца, вооружившегося королем и валетом, все-таки устоял. А вот его оппонент с двумя старшими парами тузы/дамы и натсовым флеш-дро не доехал.



Рекордный банк в онлайн-покере / фото Pokeroff

В итоге, на бокс одиозного бизнесмена отправились 7 750 000 долларов, что является новым мировым рекордом по размеру банка, когда-либо разыгрываемого в онлайн-покере. Таким впечатляющим цифрам, очевидно, поспособствовала разновидность игры, речь о четырехкарточной Омахе. А вот в Холдеме рекорд поскромнее – около полутора миллионов долларов.