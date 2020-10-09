King’s Resort у чеському Розвадові змушений піти на черговий карантин. Через складну епідеміологічну ситуацію в країні, одне із топових казино Європи закрили до 25 жовтня.

Гральний заклад у Чехії одним із перших у світі повернувся у живу гру після тривалої пандемічної паузи. До Розвадова почали з’їжджатись не лише поціновувачі кеш-покеру. У закладі активно проводили живі турніри. Утім із черговою хвилею пандемії казино не впоралось.

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Результат, як зазначають багато відвідувачів King’s Resort, був очікуваним. Більше половини клієнтів не дотримувались елементарних санітарних норм, як то застосування масок, чи використання антисептиків.

Не вселяє оптимізму і загальна пандемічна картина у Чехії. В країні, яка майже в чотири рази за населенням поступається Україні, щоденно фіксують до 5,4 тисяч інфікованих коронавірусом. У нас цифри є лише трохи вищими.