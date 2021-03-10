Конкуренти підтримали покериста, який ліг на операційний стіл

Незвичний і гуманний інцидент трапився незадовго до старту фінального столу "живого" турніру WPT Venetian. Одному із учасників вирішального етапу Роланду Рокіті знадобилась термінова операція. Його конкуренти отримали шанс на легкий пейджамп, але не скористались цим.

За декілька годин до старту фіналки про біду дізнався товариш Роланда Рокіти відомий регуляр Федір Хольц і, завдяки соцмережам, вийшов на організаторів турніру. Ті, своєю чергою, поставили до відома гравців. Зрештою, усі суперники австрійця одностайно прийняли рішення дограти фінальний стіл, коли Роланд Рокіта повернеться у стрій.

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Значно менше пощастило американцю Упешці да Сілві, який наприкінці минулого року втратив через хворобу нагоду поборотись за звання чемпіона світу з покеру. Покериста дискваліфікували через позитивний тест на коронавірус перед стартом фіналки WSOP Main Event. Ці два різних випадки повинні викликати резонанс у покерному ком’юніті.