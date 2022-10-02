Особливістю серії Poker Masters є власний лідерборд, переможець якого традиційно отримає фіолетовий піджак та чемпіонський бонус у розмірі 50 000 доларів. На даний час головним претендентом на стильний "трофей" є Шон Вінтер.

Цікаво Покеристка вляпалася у скандал через погану гру, але при цьому виграла 269 000 доларів

Американський покерист виграв подію №9, заробивши кругленьку суму 432 000 доларів. Тепер саме Вінтер піднявся на вершину таблиці лідерів серії, де залишається зіграти лише один фінальний турнір. Неймовірний підйом гравцеві вдалося зробити всього за кілька днів.

У турнірі №7 із бай-іном 25 000 доларів Шон Вінтер посів 2 місце. В івенті №9 американець знову вийшов у хедз-ап, де зумів перемогти головного переслідувача у лідерборді Ніка Шульмана. Обидва вони пішли змагатися у завершальній події Poker Masters за 50 000 доларів. Шульман вилетів одним із перших, Вінтер незадовго до фінального столу.

Гра продовжиться зі стадії 7-макс. За фіналкою зіграють одні зірки покеру. Лідирують Скотт Сівер, Сет Девіс і Джейсон Кун. Їх переслідують Адріан Матеос, Микита Бодяковський, Ерік Сайдел та Даніель Негреану. Переможець фінального змагання на Poker Masters отримає 666 000 доларів.