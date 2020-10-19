Збирайте комбінації за швидкими кеш-столами та змагайтеся за щоденний призовий фонд у 20 000 гривень!

Крутий екшен з Євгеном Качаловим повертається, і кожен гравець знову може скласти конкуренцію амбасадорові PokerMatch! До кінця місяця зірковий покерист проведе три ігрові сесії, тому перевірити його можливості не складе жодних труднощів.

А найзатятіші спортсмени зможуть взяти участь в акції 20k Katchalov Best Combinations із загальним призовим фондом у 260 000 гривень!

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Євген проведе три сесії за бустовими кеш-столами Безлімітного Холдему на лімітах від 5/10 гривень, до того ж перша з них стартує на спільному стрімі з красунею Ольгою Єрмольчевою!

Амбасадори вийдуть в ефір на Twitch-каналі PokerMatch сьогодні о 20:00 за київським часом і гарантують чудовий настрій для всіх глядачів!

Решта сесій Євгена Качалова пройде 24 і 31 жовтня з 12:00 до 15:00 за Києвом. Він буде битися з усіма охочими й збирати комбінації в новому промо 20k Katchalov Best Combinations.

Акція триватиме до 31 жовтня включно. Щоб претендувати на частину від щоденного призового фонду у 20 000 гривень, треба грати кеш за буст-столами Безлімітного Холдему на лімітах від 5/10 гривень і збирати найкрутіші комбінації. У залік йдуть комбінації від молодших фул-хаусів (222ХХ) і вище. Що крутіша комбінація — то вищим буде місце у лідерборді!

Найкращий комбінатор отримає на свій рахунок 5000 гривень. І так щодня!

Детальні умови акції можна дізнатися на офіційній сторінці PokerMatch.

Реєструйтеся на PokerMatch, отримуйте до 2500 гривень на рахунок і збирайте найкращу комбінацію!

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