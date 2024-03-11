Колишній футболіст Маріо Мосбек заніс у покер більше мільйона доларів

Австрієць здійснив неймовірний камбек за фінальним столом одного із івентів серії Triton Poker. У 6-макс стек Маріо Мосбека складався лише із 6 великих блайндів.

В Корейському Чеджу, який приймає престижну серію Triton Poker, фантастичні результати демонструє Федор Хольц і його команда. Тут вже і німець здобув титул, і двоє його учнів із PokerCode.

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Слідом за Роландом Рокітою відзначився й Маріо Мосбек – колишній професійний футболіст, який демонструє неймовірні результати у новому ремеслі. У представників PokerCode, відтак, три "тритони" із п’яти можливих.



Фіналісти турніру / Фото Triton Poker

Івент за 25 000 доларів зібрав аж 305 входів і солідний призовий фонд у 7 625 000 доларів. Переможець ставав доларовим мільйонером, але Маріо Мосбеку семизначний занос навіть і не снився. Коли у грі залишалось 9 гравців, він мав у своєму розпорядженні лише 4 ВВ, в 6-макс – 6 великих блайндів.

Але у покері дива трапляються, якщо ти умієш терпіти і вибирати слушний момент для пуша. Яскравий приклад – виставлення Мосбека із 10-10 проти А-9о і Q-Q. На тьорні прийшла 10-ка, яка дозволила Маріо потроїтись і серйозно зміцнити власні шанси на перемогу.



Серхіо Айдо / Фото Triton Poker

Зрештою австрієць, вийшовши у хедз-ап проти Серхіо Айдо, вирішив віддати фортуні невеличкий борг, перестрахувавшись. Покеристи поділили залишки призового фонду згідно із розмірами практично рівних стеків, залишивши 60 000 на догравання. Їх у підсумку забрав саме Маріо Мосбек.



Маріо Мосбек / Фото Triton Poker

У вирішальній роздачі 6-6 австрійця встояли у фліпі проти А-Кs іспанця і принесли Мосбеку вже другий титул в рамках серії Triton Poker. Приз для чемпіона – 1 191 196 доларів, раннер-ап отримав навіть трохи більше – 1 237 804 баксів.