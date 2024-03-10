Андріан Матеос не потребує особливого представлення, якщо говоримо про найуспішніших покерних гравців в історії турнірного покеру. 4 браслети WSOP і понад 40 мільйонів доларів призових за кар’єру – говорять самі за себе. Тепер у колекції Матеоса є і титул чемпіона Triton Poker, який оцінили у понад мільйонів доларів.

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У корейському Чеджу, який приймає престижну серію хайролерів, ставки зростають. П’ятий турнір з Безлімітного Холдему уже обійшовся кожному учаснику у 30 000 доларів. У підсумку товстосуми зробили 185 входів і гарантували чемпіонові 1 175 000 призових.



Ігор Ярошевський / Фото Triton Poker

Компанія, претендентів на трофей, звісно, зібралась солідна. На фіналку, скажімо, пробились такі знамениті гравці, як Філ Айві, Патрік Антоніус, Девід Пітерс та Адріан Матеос. До слова, бабл-боєм фінального столу судилось стати українцеві Ігорю Ярошевському, який за 10-те місце отримав 101 000 призових.



Патрік Антоніус / Фото Triton Poker

Українець відтак пропустив найцікавіше – бенефіс Адріана Метеоса, який самотужки приборкав кількох маститих суперників за фінальним столом. Спочатку іспанець відправив на трибуни Філа Айві (119 000 доларів призових). Кишенькові десятки американця не встояли у фліпі проти A-J Матеоса. На сьомій позиції від руки Андріана постраждав й Патрік Антоніус (198 000 призових), який впаявся у домінацію – A-K проти A-J.



Адріан Матеос / Фото Triton Poker

Зрештою, у хедз-апі іспанець "зняв скальп" і з Девіда Пітерса (790 000 призових), довівши до перемоги двократну перевагу за розміром стеку. У вирішальній роздачі американець запушив J-7s і отримав кол від Q-10о. Дилер із завершенням турніру не став затягувати.

Це неймовірні відчуття. Минулого року я зупинився у кроці від титулу в Main Event Triton Monte Carlo. Ще 6 разів я вилітав на баблі цієї серії, але це частина гри. Нарешті я переміг, – прокоментував свій виступ Андріан Матеос.

Завдяки своїй першій перемозі на серії Triton, іспанець зумів здолати позначку у 40 мільйонів доларів призових, які виграв за кар’єру. В його активі тепер 41 003 088 доларів загалом.