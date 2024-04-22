Покер по-африканськи: екзотичні змагання в найбільшому місті континенту

Покер набуває усе більшої популярності в усіх куточках планети. Раніше не часто можна було почути, наприклад, про турніри в Африці. Утім, тепер і цей континент все частіше приймає покерні змагання.

На початку 2024 року у Марокко відбувався етап WSOPC. Переможцем Головної події тоді став британець Макс Девесон, заробивши 200 тисяч євро. Тепер от покер для себе відкрили і мешканці найбільшого африканського міста Лагоса.

До теми Як станова тяга допомагає вигравати мільйони доларів: досвід королеви покеру

Столиця Нігерії прийняла дводенну серію Lagos Poker Festival (LPF). Main Event фестивалю з бай-іном 440 доларів зібрав 63 входи, а перемогу у хедз-апі розіграли гість з Китаю Кевін Фан та тріумфатор Lebanese Poker Championship Шеріф Закка. Вправнішим виявився китаєць, якому разом з трофеєм дісталося 7 450 доларів призових і пляшка віскі Glenfiddich, що був одним зі спонсорів турніру. Власне, за кількістю партнерів Lagos Poker Festival нагадував масштабні спортивні змагання. Подію підтримав найбільший банк Нігерії Providus Bank, пивоварні Bature, SushiBBQ Holic та інші.

Цікаво, що задля проведення змагань, організаторам довелося отримати спеціальний дозвіл від місцевого органу контролю. Втім, після того, як це успішно вдалося зробити, є сподівання, що Lagos Poker Festival стане регулярною подією.



Перший покерний фестиваль у Нігерії / LPF

"Покерист" сенсаційно переміг абсолютного чемпіона світу з боксу

Зірковий боксер Раян Гарсія, який відомий своєю пристрастю до покеру, сенсаційно здолав досі непереможного Девіна Хейні. Останній, до слова, не так давно перемагав Василя Ломаченка.