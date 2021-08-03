Казино в Лас-Вегасі перетворило конференц-зал у центр вакцинації
3 серпня 2021 , 08:33Читать новость на русском
Джерело:pokeroff
За два місяці до старту WSOP-2021 керівництво казино, яке прийматиме серію, вирішило заздалегідь захиститися від пандемії. Усім працівникам The Rio та їхнім родичам запропонували безкоштовно вакцинуватися.
Під цю важливу подію заклад навіть виділив конференц-зал. Тепер там справжній центр вакцинації.
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Щепитися пропонують не лише персоналу. Зробити це можуть гості, відвідувачі та взагалі всі охочі, старші дванадцяти років.
Цю кампанію запустили, аби завчасно захиститися від ймовірних ризиків під час WSOP-2021. Нагадаємо, головний покерний фестиваль року відбудеться в столиці розваг з 30 вересня по 23 листопада.