Казино в Лас-Вегасе превратило конференц-зал в центр вакцинации

За два месяца до старта WSOP-2021 руководство казино, которое будет принимать серию, решило заранее защититься от пандемии. Всем работникам The Rio и их родственникам предложили бесплатно вакцинироваться.

Под это важное событие заведение даже выделило конференц-зал.

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Прививаться предлагают не только персоналу. Сделать это могут гости, посетители и вообще все желающие, старше двенадцати лет.

Эту кампанию запустили, чтобы заблаговременно защититься от вероятных рисков во время WSOP-2021. Напомним, главный покерный фестиваль состоится в столице развлечений с 30 сентября по 23 ноября.