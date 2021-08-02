І це попри те, що в стартовій дуель Нік виглядав доволі гідно. Він понад шість годин боровся з одним із найкращих покеристів сучасності, але врешті таки програв.

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Та перемога стала сьомою поспіль для Хельмута в шоу High Stakes Duel! Раніше Філ по три рази розбирався з Антоніо Есфандіарі та Даніелем Негреану. У кожного з цих акул гри Хельмут в сумі забрав по 350 тисяч доларів.

Ймовірно, саме тому Райт вирішив зупинитися вже після стартового раунду. Нік програв усього 50 тисяч доларів. Натомість отримав нагоду зіграти тет-а-тет зі справжнім класиком покеру.

Хто буде наступним суперником Філа наразі невідомо. Точно можна сказати, що ним стане сміливий гравець, який спробує завдати Хельмуту дебютної поразки у High Stakes Duel.