Ілля "twins_ilya" Марченко, завдяки активній грі на фінальному столі, мав хороші шанси здобути браслет онлайн-версії Світової серії покеру.

Читайте також: Українець виграв майже 2 мільйони в покер: Олег Васильченко здобув "бронзу" на EPT Barcelona

В турнірі WSOP Online Bounty NLHE українець лише із сьомим стеком підійшов до вирішальної стадії. Виступ на фіналці Марченко розпочав із 26 бб за спиною. Невеликі статки "twins_ilya" зросли після кількох вдалих виставлень. Зокрема, активно полюючи на "голови" суперників, Марченко виграв два баунті, виставившись із різномасними 7-3.

Зрештою, у топ-3 в українця було вже 103 "набої", у двох опонентів разом – 97 бб. У хедз-апі, утім, не склалось. Ілля Марченко програв битву за браслет WSOP Online Сергіо Баллестіні. Престижний онлайн-фестиваль триває, тож чекаємо від українців перемог.