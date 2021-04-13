Канадський мільйонер поділився враженнями від вакцинації

Зірковий канадський покерист Даніель Негреану вакцинувався від коронавірусу. Хайролер поділився позитивним досвідом.

На власній сторінці у Твітері Негреану назвав купу переваг такого рішення:

Після року карантину, тепер я вакцинувався і можу займатися тим, чого я не міг собі дозволити протягом цього року:

- Постригти волосся (Не стригся 16 місяців)

- Депіляція тіла

- Сніданок з дружиною

- Пограти в живий покер

- Пограти в хокей

Зі січня 2020 роки я не міг собі дозволити всього цього.

Чекаю не дочекаюся, коли виберуся і надолужу згаяне.

Відзначимо, що Даніель є одним з найуспішніших покеристів у історії. У живих турнірах він виграв більше 42 мільйонів доларів. Більше лише Джастін Бономо (52 мільйони) і Брін Кенні (56 мільйонів).

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Величезна армія прихильників канадського професіонала цілком обґрунтовано вважає його майстром живого покеру. Тому мати можливість грати офлайн для Даніеля є дуже важливою. Тим паче, що на карантині справи в онлайні у Негреану дещо не пішли.