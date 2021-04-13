Канадський мільйонер поділився враженнями від вакцинації

Джерело:pokeroff
Зірковий канадський покерист Даніель Негреану вакцинувався від коронавірусу. Хайролер поділився позитивним досвідом.
На власній сторінці у Твітері Негреану назвав купу переваг такого рішення:
Після року карантину, тепер я вакцинувався і можу займатися тим, чого я не міг собі дозволити протягом цього року:
- Постригти волосся (Не стригся 16 місяців)
- Депіляція тіла
- Сніданок з дружиною
- Пограти в живий покер
- Пограти в хокей
Зі січня 2020 роки я не міг собі дозволити всього цього.
Чекаю не дочекаюся, коли виберуся і надолужу згаяне.
Відзначимо, що Даніель є одним з найуспішніших покеристів у історії. У живих турнірах він виграв більше 42 мільйонів доларів. Більше лише Джастін Бономо (52 мільйони) і Брін Кенні (56 мільйонів).
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Величезна армія прихильників канадського професіонала цілком обґрунтовано вважає його майстром живого покеру. Тому мати можливість грати офлайн для Даніеля є дуже важливою. Тим паче, що на карантині справи в онлайні у Негреану дещо не пішли.