Відомий Стрімер Іван QTV333 Абрамчук фінішував другим у змаганнях Sunday Bounty Superstack HR з бай-іном 840 доларів. Загалом у турнірі взяли участь 109 покеристів, а фінальний стіл українець починав у статусі чіплідера. Втім, у вирішальній дуелі Абрамчук поступився нідерландцю під ніком AchterindeTram. Друга сходинка принесла Івану понад 11 тисяч доларів.

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Срібну нагороду поклав до своєї скарбнички і Bilb0 Baggins. Цей український гравець став другим у турнірі Sunday Heater Special Edition (Turbo). 862 покеристи заплатили 215 доларів за вхідний квиток, сформувавши призовий фонд у 171 538 доларів. Українцю з цього пирога дісталося 12 тисяч баксів.

Пробитися за фінальний стіл турніру GGMasters Bounty Special Edition з бай-іном 320 доларів зміг TASHERR. Фінішував українець восьмим з 1 692 учасників і заробив 5,5 тисяч доларів.

Український успіх в офлайні

Хороші результати демонструють наші покеристи і в "живій" грі. Зокрема, Руслан Сабіщенко посів п’яту сходинку на етапі EAPT в Братиславі, заробивши понад 8 тисяч євро.