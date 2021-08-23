Історію геніального гравця покажуть у фільмі "Холодний розрахунок": хто зіграв акулу покеру

Невдовзі на великі екрани вийде довгоочікуваний фільм про покер – "Холодний розрахунок"(The Card Counter). Чого ж очікувати від стрічки та хто зіграє головну роль – дізнавайтесь у матеріалі.

Глядачів чекає трилер про помсту, дія якого відбувається у світі покеру з максимальними ставками. Відомо, що світова прем'єра відбудеться у вересні 2021 року на Венеціанському кінофестивалі.

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Ще до виходу на екрани стрічка привернула увагу публіки, адже дуже рідко у Голлівуді екранізують історії про гравців в азартні ігри. Поки ж автори фільму презентували перший трейлер "Холодного розрахунку" з Оскаром Айзеком у головній ролі. "Холодний розрахунок": дивіться трейлер

Сюжет фільму "Холодний розрахунок"

Фільм "Холодний розрахунок" розповідає про професійного гравця в покер, який навчився рахувати карти, відбуваючи 10-річний термін у в'язниці. Він повертається, та збирається помститися тому, хто запроторив його за ґрати.

Цікаво, що консультантом сцен покеру у фільмі став Джо Степлтон, який грає у покер та коментує гру вже понад 20 років.

Коли мені запропонували консультувати сцени покеру в фільмі я погодився миттєво! Як представник покерної спільноти я забезпечу відмінну подачу гри в покер. Разом з режисерами ми зробимо по-справжньому тематичний фільм про покер, – сказав Степлтон.

Режисером фільму став Пол Шредер, справжній професіонал і сценарист, який зробив колись Мартіна Скорсезе та Роберта Де Ніро зірками світового масштабу.

Акторський склад