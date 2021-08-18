Культовий гравець з ніком "Lena900" цього року відверто засмучує своїх прихильників. Не так давно Ніклас втратив статус найуспішнішого онлайн-гравця, поступившись місцем на Олімпі португальцеві Жоау Вієрі.

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Астедт уже навіть не мріє поборотися за звання найкращого в онлайні за підсумками 2021 року. Здавалося, швед перебуває не в найкращих кондиціях. Та, якою б не була його форма, "Lena900" залишається акулою покеру.

Він це довів, тріумфувавши у турнірі The Grand. Бай-ін сюди коштував більше тисячі доларів. Майже триста входів гарантували солідний призовий фонд — 245,5 тисяч баксів.

На цей куш претендувало чимало відомих покеристів. У мінімальні призи потрапив Сем Грінвуд (20 місце, 3 тисячі "зелених"), естонець Оттомар Ладва став сьомим, отримавши 7,6 тисяч доларів.

У хедз-апі Астедт уклав угоду з Бруно Волкманом. Бразилець, на відміну від шведа, цьогоріч грає дуже впевнено і бореться за звання найкращого онлайн-покериста року. Попри це, статус чемпіона виграв саме Ніклас. "Lena900" заробив 40,8, а раннер-ап 40,7 тисяч доларів.

Цікаво, що місяць тому Астедт виграв цей же ж турнір, отримавши тоді 45 тисяч баксів.