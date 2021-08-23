Историю гениального игрока покажут в фильме "Холодный расчет": кто сыграет акулу покера

Вскоре на большие экраны выйдет долгожданный фильм о покере –"Холодный расчет" (The Card Counter). Чего ожидать от ленты и кто сыграет главную роль – узнавайте в материале.

Зрителей ждет триллер о мести, действие которого происходит в мире покера с максимальными ставками. Известно, что мировая премьера состоится в сентябре 2021 на Венецианском кинофестивале.

Нужно знать Возвращение покерной легенды: Никлас Астедт прервал черную полосу

Еще до премьеры лента привлекла внимание публики, ведь очень редко в Голливуде экранизируют истории об игроках в азартные игры. Пока же авторы фильма представили первый трейлер "Холодного расчета" с Оскаром Айзеком в главной роли.

"Холодный расчет": смотрите трейлер

Сюжет фильма "Холодный расчет" Фильм "Холодный расчет"рассказывает историю профессионального игрока в покер, который научился считать карты, отбывая 10-летний срок в тюрьме. Он возвращается в свою прежнюю жизнь, и собирается отомстить тому, кто упрятал его за решетку. Консультантом сцен покера в фильме стал Джо Степлнтон, который играет в покер и комментирует игру уже более 20 лет. Когда мне предложили консультировать сцены покера в фильме я согласился мгновенно! Как представитель покерного сообщества я обеспечу отличную подачу игры в покер. Вместе с режиссерами мы сделаем по-настоящему тематический фильм об игре в покер, – сказал Степлнтон