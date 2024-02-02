Новий бум онлайн-покеру: економісти передбачають вражаючий ріст галузі

Схоже, усі шанувальники онлайн-покеру можуть бути спокійними за майбутнє своєї улюбленої інтелектуальної гри. Фахівці прогнозують стрімке зростання галузі у найближчі роки.

Зокрема, нове дослідження авторитетної компанії Research and Markets демонструє, що індустрія онлайн-покеру зросте з 59,4 мільярда доларів у 2022 році до 155,4 мільярда у 2030-му. Відтак, галузь може розраховувати на щорічне зростання в 11,1%, що є дуже високим показником.

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У дослідження також йдеться, що зосередженість операторів на бонусах, акціях і програмах лояльності залишається успішним засобом утримання користувачів і розширення ринку.

Цікаво, що поштовхом для нового буму онлайн-покеру стала пандемія коронавірусу, коли практично зникла можливість гри офлайн, а необхідність довше, ніж зазвичай сидіти удома спонукала багатьох людей до пошуку варіантів проведення дозвілля в онлайні.

Європа постає як великий ринок, що розвивається завдяки санкціонуванню діяльності онлайн-покеру і ставок в Інтернеті, підкріпленій високими доходами та схильністю до подібного дозвілля серед європейських громадян

– повідомляє Research and Markets.

Ще один важливий аспект успіху – зосередження покер-румів на своїх мобільних пропозиціях, що робить участь у грі ще легшою і стимулює залучення більшої кількості користувачів.

Українці успішно виступають в онлайн-турнірах

На минулому вікенді, 27 – 28 січня, одразу троє представників Україні показали хороші результати у дорогих онлайн-турнірах. Іван QTV333 Абрамчук заробив понад 11 тисяч доларів, Bilb0 Baggins – 12 тисяч, а TASHERR виграв 5,5 тисяч.