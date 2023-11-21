Хто заробляє більше: успішні покеристи чи зірки OnlyFans

Британський покерист Патрік Леонард порівняв свої заробітки зі статками американської реперки Данієль Бреголі, яка завдяки OnlyFans більше відома як "Бед Бейбі". Результати виявилися не на користь покериста.

Патрік Леонард – один із кращих покеристів на планеті. За свою професійну кар'єру британець виграв понад 16 000 000 доларів і неодноразово отримував звання найкращого онлайн-гравця року. Леонард вирішив порівняти – скільки заробляють покеристи та "зірки" OnlyFans.

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Для цього він взяв доходи молодої американської реперки Данієль Бреголі, яка відома під псевдонімом "Бед Бейбі". Вона стала відомою завдяки відео-мему та фразі "cash me outside". Після цього дівчина випустила свій дебютний сингл і зареєструвалася на OnlyFans. Нещодавно вона поділилася своїми заробітками у 2021 році.

Заробітки "Бед Бейбі" у 2021 році / Фото з сомереж

Побачивши її доходи, Патрік вирішив підняти архіви та оприлюднити свої результати за 2021-й рік. Справи у Леонарда тоді йшли не дуже, тому перевага молодої дівчини з OnlyFans виявилась дуже великою.

Заробітки Патріка Леонарда у 2021 році / Фото з соцмереж



