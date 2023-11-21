Кто зарабатывает больше: успешные покеристы или звезды OnlyFans

Британский покерист Патрик Леонард сравнил свои доходы и заработок американской рэперки Даниэллы Бреголи, которая в OnlyFans известна как "Бэд Бейби". Результаты оказались не в пользу покериста.

Патрик Леонард – один из лучших покеристов на планете. За свою профессиональную карьеру британец выиграл более 16 000 000 долларов и неоднократно получал звание лучшего онлайн-игрока года. Леонард решил сравнить: сколько зарабатывают покеристы и звезды OnlyFans.

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Для этого он взял доходы молодой американской рэперки Даниэллы Бреголи, известной под псевдонимом "Бэд Бейби". Она стала известна благодаря видео-мему и фразе "cash me outside". После этого она выпустила свой дебютный сингл и зарегистрировалась на OnlyFans. Недавно она поделилась своими заработками за 2021-й год.

Заработок "Бэд Бейби" в 2021 году / Фото из соцсетей

Увидев ее доходы, Патрик решил поднять архивы и обнародовать свои результаты за 2021-й год. Дела у Леонарда тогда шли не очень, поэтому преимущество звезды OnlyFans оказалось очень внушительным.

Зароботок Патрика Леонарда в 2021 году / Фото из соцсетей



