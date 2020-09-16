Після фінішу Світової серії покеру, увага покерної спільноти прикута до Головної події WPT. Онлайн-турнір за 10 300 доларів вийшов на фінішну пряму – в івенті World Online Championships сформувався фінальний стіл.

Аби визначити учасників вирішального відрізку гри, знадобилось 2 дні. В боротьбі за призовий фонд у 10 мільйонів доларів із дистанції зійшло понад 1000 гравців. Найбільш успішно виснажливий марафон наразі долає Даміан Салас. Аргентинець, який розпочинав другий день на дні турнірної таблиці, вибився у чіп-лідери і потрапив за фінальний стіл із 37 мільйонами фішок.

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Буде за кого уболівати за фіналкою і представникам українського покерного ком’юніті. Тримаємо кулаки за білоруса Дмитра Урбановіча, який виступає під польським прапором. У нього трохи більше 18 мільйонів фішок і сьомий стек. Словом, чемпіонові дістанеться більше 1,7 мільйона доларів, а кожен із учасників фінального столу уже гарантував собі щонайменше 127 тисяч призових.