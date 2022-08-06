Попередній раунд за 800 000 доларів виграв Хельмут. За правилами шоу, якщо Філу вдасться перемогти знову, він може завершити участь у дуелях, забрати виграні гроші та 3-й пояс чемпіона High Stakes Duel. Якщо ж "PokerBrat" програє, то отримає право запросити реванш. Тільки наступний раунд коштуватиме вже 3 200 000 доларів.

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Звісно, дуель таких гравців покажуть у прямому етері. Перша година трансляції буде доступна на ютуб-каналі PokerGO, а щоб подивитися увесь хедз-ап, потрібно мати платну підписку на сайті PokerGO.

В обох суперників великий досвід в іграх віч-на-віч. Навіть призові в офлайні у них майже однакові: заробіток Хельмута – понад 28 000 0000 доларів, Сівера – 25 000 000. Навіть сам "PokerBrat" визнає майстерність свого суперника. Коментуючи підсумок попередньої битви, Хельмут відзначив круту гру Сівера, назвавши його одним із найкращих гравців у своєму поколінні.