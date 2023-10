Тони грошей: хто заплатить 1 000 000 доларів за участь у найдорожчому покерному турнірі року

У грудні на WPT World Championship у Лас-Вегасі відбудеться суперхайролерський турнір Big One for One Drop. Уже відомі перші учасники, які офіційно погодилися заплатити мільйон доларів.

Турнір Big One for One Drop має особливу місію: 6% від кожного бай-іну традиційно будуть направлені організації One Drop Foundation, яка постачає питною водою найбідніші країни світу. Тому хайролери можуть позмагатися не лише за шалені гроші, а й зробити добру справу.

Першим свою участь підтвердив Філ Айві, знявшись у пафосній рекламі WPT, де він приносить валізу грошей у казино Wynn. Наразі оголосили про свій намір викласти мільйон доларів 6 гравців. У списку учасників є як професіонали, так багаті бізнесмени.

До так званих покерних любителів належать Рік Саломон, Девід Ейнхорн і Талал Шакерчі. Бізнесменів хоч і не відносять до числа професіоналів за найсуворішим визначенням цього слова, але їхні покерні заслуги красномовно засвідчують інше. Наприклад, Рік Саломон тричі виходив за фінальний стіл турніру Big One for One Drop.

Також підтвердили свою участь професіонали Кріс Брюер, Нік Петранджело та Даніель "Jungleman" Кейтс. Сумарно у цих трьох покеристів у живих турнірах понад 65 000 000 доларів загального заробітку. Найцікавішою персоною для глядачів є "Jungleman", оскільки його участь у подібних подіях завжди супроводжується яскравими образами.

Нік Петранджело, Даніель Кейтс та Кріс Брюер / Фото PokerNews

За всю історію було лише 4 турніри Big One for One Drop, які проводились у межах WSOP. У 2012 році переміг Антоніо Есфандіарі (виграш понад 18 000 000 доларів), у 2014 році Даніель Колман (понад 15 000 000 доларів), у 2016 році Елтон Цанг (понад 11 00 000 доларів) і у 2018 році виграв Джастін Бономо (10 000 000 доларів).