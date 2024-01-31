Повернення головного покерного шоу: High Stakes Poker знову збирає найкращих
Джерело:prnewswire
Уже 19 лютого 2024 року стартує новий, 12 сезон легендарного шоу High Stakes Poker. Прем’єра відбудеться ексклюзивно на платформі PokerGO.
Коментуватимуть гру легендарні Aльфред Джозеф Бенза та Нік Шульман, а склад учасників буде дійсно зірковим.
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Чого варті лише імена Дженніфер Тіллі, Жана-Робера Белланда та Ендрю Робла. Ба більше, вперше з 7-го сезону за стіл повернеться зірковий володар світового рекорду Гіннеса Філ Лаак.
Що відомо про Філа ЛаакаУ 2010 році американський покерист Філ Лаак встановив світовий рекорд найдовшої безперервної покерної сесії. Філ грав покер упродовж 115 годин і навіть виграв за цей час понад 6 тисяч доларів, половину з яких віддав на благодійність.
У новому сезоні High Stakes Poker учасники гратимуть зі захмарними блайндами від 200/400 до 1000/2000 доларів, тож ми цілком зможемо побачити банки у сотні тисяч баксів. Сама гра відбуватиметься у PokerGO Studio в Лас-Вегасі.
Зірки TikTok запалюватимуть за покерним столом
8 лютого напередодні Супербоулу у Лас-Вегасі відбудеться покерний турнір в рамках Celebrity Poker Tour, участь в якому візьмуть 72 знаменитості з різних сфер. Серед найбільш упізнаваних гостей – зірка TikTok Гріффін Джонсон, який має понад 10 мільйонів підписників у популярній соцмережі.