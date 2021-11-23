Хельмут не скористався своїм останнім шансом обійти Джоша Арьє в лідерборді WSOP Player of the year. В івенті з Безлімітного Холдему за 5 000 доларів Філ фінішував лише 79-им.

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Poker Brat, відтак, уже привітав Джоша Арьє із перемогою, і підсумував, що дуже розчарований своїм виступом в заключній фазі Світової серії. Що стосується кривдника Хельмута, його перемога в POY є цілком заслуженою. Джош Арьє виграв 2 браслети на цьогорічній WSOP, перший з них – після 15-річної трофейної паузи. Американцю, окрім престижного титулу, дістанеться 15 000 доларів.



Джош Арьє / фото pokergonews.com

Учасники заключних турнірів Світової серії уже не зможуть скласти Арьє конкуренцію. Мова, зокрема, про фіналістів турніру хайролерів з Холдему за 100 000 доларів. У топ-5 лідирує нестримний Майкл Адамо, який уже виграв тут браслет в івенті за 50 000 баксів. У австралійця більше фішок, аніж у його чотирьох суперників разом взятих.