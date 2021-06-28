Хельмут виходить на полювання за першим браслетом WSOP Online

Покерист з найбільшою кількістю чемпіонських браслетів у живих турнірах спробує здобути прикрасу ще й в онлайні.

Філ осідлав хвилю хайпу та успіху після тріумфального виступу в шоу High Stakes Duel. Нагадаємо, американець "під нуль" обіграв спершу Антоніо Есфандіарі, а нещодавно ще й Даніеля Негреану.

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Виграні кошти Хельмут готовий інвестувати у WSOP Online. Легендарний американець спробує виграти дебютний для себе браслет в онлайн-версії серії.

Якщо ж говорити про живі турніри, то тут Філ лідер: в його колекції аж 15 чемпіонських прикрас! Перший з них Хельмут завоював ще в 1989 році.

Філ вже прибув до Лас-Вегаса. Саме зі столиці розваг він і вийде на полювання за браслетом. WSOP Online триватиме з першого липня по перше серпня.