Хельмут выходит на охоту за первым браслетом WSOP Online

Покерист с наибольшим количеством чемпионских браслетов в живых турнирах попытается получить это украшение еще и в онлайне.

Фил оседлал волну хайпа и успеха после триумфального выступления в шоу High Stakes Duel. Напомним, американец "под ноль" обыграл сначала Антонио Эсфандиари, а недавно еще и Даниэля Негреану.

Читайте также: Чемпион NBA теперь хочет разрывать соперников за покерным столом

Выигранные средства Хельмут готов инвестировать в WSOP Online. Легендарный американец попытается выиграть дебютный для себя браслет в онлайн-версии серии.

Если же говорить о живых турнирах, то тут Фил – лидер: в его коллекции аж 15 чемпионских украшений! Первый из них Хельмут завоевал еще в 1989 году.

Фил уже прибыл в Лас-Вегас. Именно из столицы развлечений он и выйдет на охоту за браслетом. WSOP Online продлится с первого июля по первое августа.