Чемпіон NBA 2015 не мав шансів уникнути тісного знайомства із покером, адже інтелектуальна гра незмінно супроводжує представників найсильнішої баскетбольної ліги світу у їхніх виїздах. Зрештою, партнер Богата по команді Аарон Брюс ознайомив австралійця із азами гри і Ендрю став затятим покеристом .

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Дружба баскетболіста із професіоналом Філом Хельмутом – ще одна причина, яка може посприяти поповненню лав покерних регулярів колишніми професійними спортсменами. Ендрю Богат вважає Хельмута одним із найкращих покеристів сучасності. Він називає Філа Майклом Джорданом, або ж Тайгером Вудсом у світі покеру.

Філ Хельмут на матчі Голден-Стейт Ворріорс / Times Union

Австралієць, відтак, має на кого рівнятись і планує поступово розширювати горизонти своєї гри. Наразі Богат вважає себе кеш-гравцем, але хоче удосконалюватись в МТТ. Чемпіон NBA мріє багато подорожувати, відвідуючи престижні покерні серії. На прицілі австралійця – виступ на батьківщині на Aussie Millions і, звісно, на Світовій серії в Лас-Вегасі.