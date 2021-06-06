Нагадаємо, наприкінці травня стартувала кампанія зі збору коштів на спеціальний автомобіль, який обладнаний усім необхідним, аби Кеннет зміг дістатися до Лас-Вегаса. Хлопець страждає спінальною м’язовою атрофією, тому подорожувати йому майже нереально.

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53 тисяч доларів із необхідних 75 тисяч пожертвували усі охочі. Решту назбирали під час спеціального стріму та щедрих пожертв від покеристів.

Клітон уже придбав необхідний автомобіль. Тепер він зможе подорожувати. Зокрема, втілить свою мрію — зіграє на WSOP-2021, який восени відбудеться в Лас-Вегасі.