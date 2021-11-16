Впродовж останніх кількох тижнів Даг Полк, якого завжди багато у соцмережах, кудись зник. Причина, як виявилось, була поважною.

Читайте також: Щедрий бонус від PokerMatch: запроси друга та отримай на свій рахунок 250 гривень

На Гавайських островах, в компанії сім’ї і друзів Даг і Кейтлін зіграли весілля. Після медового місяця пара повернеться до Техасу, куди нещодавно переїхала із Ла-Вегаса. Утім, покинувши столицю грального бізнесу, Даг Полк аж ніяк не відійшов від справ.



Даг Полк і Кейтлін / фото Poker Central

"Роздягнувши" в хедз-ап челенджі Даніеля Негреану, Полк кинув виклик ще кільком зірковим хлопцям із індустрії. На прицілі дуелі із Бріном Кенні та Люком Шварцом. Крім того, американцю пасувало б нарешті закрити прогалину у послужному списку – добити суму кар’єрних призових до 10 мільйонів доларів. Полку бракує якихось 550 тисяч.