Виграти кілька золотих браслетів упродовж Світової серії покеру – це рідкісний подвиг, якого досягали менш як 60 гравців за довгу та легендарну історію WSOP. У 2021-му році вдалося повторити історичне досягнення – одразу 6 покеристів завоювали по 2 браслети.

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Джош Арьє

Джош Арьє / Фото pokernews.com

Лише 2003-го року був схожий випадок, коли одразу шестеро покеристів зуміли стати мультичемпіонами WSOP. Серед них були відомі на весь світ гравці Філ Гельмут, Кріс Фергюсон, Джонні Чен та інші. У 2021-му році Хельмут міг повторити унікальне досягнення, але звання "Гравець року" у нього відібрав Джош Арьє. Успішний покер-про зі США у боротьбі за престижний титул WSOP обійшов іменитих опонентів Гельмута та Негреану, вигравши 2 браслети Світової серії покеру у турнірах з Омахи.

Скотт Болл

Cкотт Болл / Фото pokernews.com

Цього року на "живих" турнірах Світової серії покеру багатьом переможцям вдалося оформити найкращі призові у своїй кар'єрі. Серед них був і скандально відомий Скотт Болл. Він виграв дебютний браслет WSOP з виплатою понад 500 000 доларів, а пізніше переміг у ще одній події з Холдему.

Ентоні Зінно

Ентоні Зінно / Фото pokernews.com

Ще один мультичемпіон Світової серії покеру 2021 року – Ентоні Зінно. В активі американця тепер одразу 4 браслети WSOP і 3 титули World Poker Tour. Цікаво, що обидві перемоги американського хайролера на Світовій серії покеру сталися протягом кількох днів. Спочатку Зінно тріумфально виступив на події з 7-карткового стаду, а потім став чемпіоном змішаного формату покеру HORSE.

Майкл Аддамо

Майкл Аддамо / Фото pokernews.com

Австралійський покер-про Майкл Аддамо потихеньку підтягується до лідерів за кількістю виграних браслетів WSOP за всю історію. Зараз йому 27 років, він наділений неймовірним талантом та показує шалені результати у покері. Аддамо приїхав на серію у Лас-Вегас з чіткою метою – грати у хайролерських подіях. Не дивно, що австралієць зумів оформити одразу дві перемоги. Тепер в Аддамо 4 золоті браслети WSOP.

Кевін Герхарт

Кевін Герхарт / Фото pokernews.com

Одразу 2 трофеї за одну серію WSOP оформив Кевін Герхарт. Унікальність його досягнення в тому, що американець виграв свої 4 титули лише за 3 роки. Це ще один талановитий молодий гравець, який впевнено почувається у змішаних іграх. Герхарт перемагав у подіях з HORSE та Омахи.

Джеремі Осмус

Джеремі Осмус / Фото pokernews.com

Найбільшу увагу на Світовій серії покеру привернув фінальний стіл, де на стадії топ-3 залишилися Філ Гельмут, Даніель Негреану та Джеремі Осмус. Поки весь світ уболівав за легендарних гравців, Джеремі Осмус втер носа обом. Перемога у турнірі з Омахи принесла йому казкову суму – понад мільйон доларів. Другий браслет у події з Холдему додав Джеремі скромні 46 тисяч доларів.