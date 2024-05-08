За понад 380 років випускниками Гарварда стали 8 президентів США, 188 мільярдерів, 162 лауреати Нобелівської премії, а тепер, можливо, і майбутній чемпіон світу з покеру.

До теми Український бабл-бой фіналки оформив п'ятизначні призові

У стінах одного з найпрестижніших освітніх закладів у світі відбувся турнір з матч-покеру між студентами. Цей формат перетворює гру в командний вид спорту, де після кожної роздачі гравці отримують певну кількість балів. Ідейним натхненником турніру, а заодно і спонсором став професор права Гарвардського університету Чарлі Нессон:

Я хочу розповісти гарвардському світу, а потім і за його межами, яким потужним інструментом є покер, особливо матч-покер, для засвоєння молоддю навичок ведення переговорів, аналізу ризиків та громадянського дискурсу,

– розповідає Нессон.

Для проведення змагань у кампусі університету організували спеціальну зону, а гра транслювалася на живо з усією доступною глядачам інформацією про карти. Звісно, переможці отримали свої заслужені нагороди та кубки.

Романовський розібрався з росіянином дорогою до 300 тисяч доларів

Зірковий український покерист Роман Романовський посів друге місце престижного турніру GGMillions і заробив 300 тисяч доларів. Однією з "жертв" українця за фінальним столом став росіянин Кузнєцов.