Одна з найскладніших речей у покері, де дуже часто помиляються новачки та навіть досвідчені гравці – це вибір розміру ставок (сайзинг). Оптимальна стратегія GTO пропонує занадто багато варіантів дій, які складно запам’ятати. Але Гарет Джеймс пропонує легший шлях.

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Складність вибору сайзингів

Коли я спочатку займався з PioSOLVER, я вивчав 4 сайзинги у кожному споті. Наприклад, беремо ситуацію хайджек проти великого блайнду, зі стеками по 40 ВБ. Виходить флоп 7-4-2 пікове флеш-дро. Заб'ємо у солвер 4 сайзинги контбету: 25% поту, 50%, 75%, 125%. Отримаємо відповідь, що найчастіше солвер вибере 25% і 125%. Проте, решту теж використовує.

Два сайзинга краще за чотири

На спарених бордах солверу подобається дрібна ставка. На дошках формату A-K-J, в агресора велика перевага по еквіті та натсам. У результаті отримуємо досить просту стратегію із двома сайзингами: 69% і 25% поту. Головне запам'ятати рішення та частоти на популярних типах дошок. Проте, завжди виникало запитання: а що, якщо буде лише один сайзинг?

Поява GTO Wizard AI

Я розрахував у GTO Wizard AI один оптимальний сайзинг для того ж споту. В результаті отримав дуже просту стратегію: 39% поту в 76% випадків, а решта граємо чек. Якщо порівнювати з двома сайзингами, то ми навіть нічого не втрачаємо в EV! Тільки в порівнянні з чотирма, проте, всього 1 ВБ на 100. Чотири сайзинги все одно ніхто ніколи не запам'ятає, а ось один – дуже легко. Це може кожен. Я впевнений, що штучний інтелект ось-ось докорінно змінить покерне навчання!

Зручні сайзинги залежно від флопу

У таблиці нижче наведено 11 різних текстур флопів, для кожного розраховано EV-ставки із чотирма можливими сайзингами, двома та одним. Найбільша втрата EV, яку ми отримаємо, використовуючи єдиний сайзинг – всього 2 ВБ на 100. При цьому знаходимо стратегію, яку легко запам'ятати та використати за столами.



Оптимальні сайзинги ставок / Гарет Джеймс

Тисяча доларів за два тижні

14 днів тому канадський покерист Кевін Мартін розпочав челендж, упродовж якого планує виграти 5 тисяч доларів у покер, стартувавши з нуля. Поки на рахунку Кевіна 969 баксів.