П’ятий матч так званого Galfond Challenge довелося призупинити. Суперникові Філа потрібно поповнити свій акаунт.

Все тому, що після доволі рівного і конкурентного початку хедз-ап дуелі з Омахи Корнут раптово почав здавати позиції. Ченс віддав суперникові кілька сесій поспіль і тепер його відставання сягнуло 280 тисяч доларів.

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Поєдинок навіть довелося призупинити, аби американський хайролер поповнив власний рахунок. Пауза, щоправда, має бути нетривалою, хлопці продовжать гру уже цього тижня.

Відзначимо, що в разі підсумкового тріумфу Гальфонда, Корнут заплатить йому "зверху" ще 250 тисяч доларів. Якщо станеться маленьке диво і Філ програє, то заплатить суперникові мільйон "баксів".

Нагадаємо, попередні чотири поєдинки Galfond Challenge американець виграв. Він переміг "VeneVidi1993", "ActionFreak", Біла Перкінса і Дена Кейтса.