Зустріти Неймара за віртуальними столами тепер можна дедалі частіше. Раз на кілька днів футболіст запускає сесію турнірів з ABI близько 1000.

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В одному із івентів зимової серії за 1050 баксів Неймар відзначився діп-раном, замкнувши віртуальний подіум. Бразилець здолав поле із майже 200 входів і не зумів впоратись лише з австрійцем Ніком Єдлічкою та хорватом Іваном Зуфічем.



Жерар Піке і Неймар за покерним столом / фото playmaker24

Призові за третє місце становили 23 884 долари, що є новим рекордом Неймара в покерній кар’єрі загалом. Попереднє найкраще досягнення зіркового футболіста в онлайні - 9 056 доларів. А от наживо Неймар найбільше заносив в липні 2018 року, коли виграв 21 072 доларів на домашньому турнірі в Сан-Паулу.