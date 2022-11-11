Для святкового настрою: легкі комедії про покер на один вечір

Сьогоднішній день назавжди залишиться в історії України завдяки визволенню міста Херсон. Якщо не знаєте, як відсвяткувати та при цьому любите покер, рекомендуємо переглянути комедійний фільм на дану тематику.

Комедія – найкращий жанр для продовження святкового настрою. Наступний перелік фільмів не збирав "Оскарів", але всі вони зняті за канонами найкращих кінокартин про покер.

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"7 днів до Вегаса" ("Walk to Vegas", 2019)

Дюк (Вінсент Ван Паттен) – колишній актор, який організував покер у Голлівуді. Справи йшли непогано, поки Себастьян (Рос МакКолл) не віджав гру, а сам Дюк не вклав 1 000 000 доларів у фінансову піраміду. Тоді Дюк пропонує побитися об заклад, що за один мільйон доларів він зможе пройти пішки з Лос-Анджелеса до Вегаса з рюкзаком на плечах. У цій картині не показують покерних роздач крупним планом, проте на екрані багато карт, фішок та жива атмосфера гри.

"Жарт" ("The Grand", 2007)

Головному герою фільму Джеку Фаро (Вуді Харрельсон) у спадок дісталося казино. Але його розгульний спосіб життя приводить до того, що бізнес розвалюється. Джеку доводиться організовувати турнір із покеру у форматі "переможець отримує все" з єдиним призом 10 000 000 доларів. Приєднується до столів і сам. Цих грошей буде достатньо, щоб розрахуватися з боргами. Вегас, реальні покеристи та багато Безлімітного Холдему – цей фільм точно сподобається завзятим гравцям.

"Зброя, дівчата, азарт" ("Guns, Girls and Gambling, 2012")

У цьому фільмі дуже колоритні персонажі, багато гумору, а сама назва є пародією на "Карти, гроші, два стволи". Відсилання до жанру кримінального бойовика є, але сама стрічка комедійна. Головному герою на ім'я Джон Сміт (Крістіан Слейтер) не дуже щастить у житті. Його обкрадають, дівчина його покидає і тепер сподівання лише на покер.